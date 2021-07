TMW, Tra le pretendenti di Vlahovic ora c'è il Siviglia

Le big di mezza Europa hanno messo gli occhi su Dusan Vlahovic, rivelazione dell'ultimo campionato di Serie A con ben 21 gol segnati. Un bottino strepitoso che, unito a un rinnovo ancora in stand-by (il contratto attuale coi viola scadrà comunque nel 2023), ha fatto drizzare le antenne dei principali top club del nostro continente. Tra questi, come raccolto da TMW, c'è pure il Siviglia di Monchi, da sempre attento al mercato dei giovani talenti e attivo sul giocatore ancor prima che arrivasse l'exploit di questa stagione, anche se la valutazione attuale della Fiorentina e, soprattutto, la volontà del presidente di Commisso di non rinunciare al suo bomber spengono sul nascere ogni possibile trattativa. Almeno per il 2021-22. Vlahovic oggi non si muove da Firenze, ma i biancorossi restano alla finestra e, specie in caso di mancata intesa per il nuovo contratto coi gigliati, da Siviglia fanno sapere che non si faranno trovare impreparati in ottica futura. Il nome del classe 2000, a Nervión e non solo, ha già strappato infatti consensi unanimi