TMW, Per Tessmann ballano 2 milioni con il Venezia

La Fiorentina continua a lavorare sul fronte Tanner Tessmann. Secondo quanto riporta TMW c'è l'intesa di massima con il centrocampista, per cui i viola sono pronti a mettere sul piatto circa 1,2 milioni l'anno per cinque stagioni. Persiste - si legge - la distanza sulle cifre tra i due club. I viola hanno prospettato al Venezia un'offerta di 4,5 milioni più bonus, che però non collima ancora con la richiesta del club arancioneroverde di circa 6 milioni. Da capire come, eventualmente, verranno limate le posizioni.