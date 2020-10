TMW, Oggi giorno decisivo per Milik: la situazione

E' vera e propria corsa contro il tempo per la Fiorentina sull'obiettivo Arkadiusz Milik. I contatti tra le parti proseguono, anche ieri in serata e questa mattina. La società viola ha designato il polacco come primo nome per l'attacco e la dirigenza ne discuterà a breve in un summit con il Presidente, Rocco Commisso. Milik è pronto a lasciare Napoli ma solo in prestito oneroso con riscatto e per una formula del genere serve prima che rinnovi con gli azzurri, formalmente, visto il contratto in scadenza nel 2021. Pradè e Commisso ne parleranno, dall'altra parte Giuntoli e De Laurentiis attendono una chiamata così come l'entourage.

Milik è atteso in Nazionale e i tempi tecnici per tutte le operazioni non sono certo brevi, visite comprese: inoltre il ragazzo deve ancora risolvere le ultime pendenze con gli azzurri relative alle ultime due mensilità e alle multe dello scorso novembre. E' un giorno decisivo anche se è da capire se la Fiorentina intenderà spendere i 26 milioni chiesti in tutto dal Napoli per liberarlo col riscatto, anche qualora non dovesse sbloccarsi la cessione di Federico Chiesa alla Juventus.