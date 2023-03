TMW. Media voto giocatori viola: delude Jovic, ok Cabral

FirenzeViola.it

© foto di Federico De Luca 2023

Di seguito le medie voto di Tuttomercatoweb della Fiorentina. Il secondo anno è quello buono per Arthur Cabral, autore di 3 reti nelle ultime 5 partite di campionato. Bene anche Kouame, dopo le prime difficili stagioni e persino un prestito all'Anderlecht. Ci si aspettava decisamente di più da Jovic, che in compenso fa la differenza in Conference League. Male Igor, così come Dodo sebbene le prestazioni dell'ex Shakhtar siano in crescita. In ripresa anche Barak. Tra parentesi le partite a voto:

6,50 SIRIGU (1)

6,25 BIANCO (2)

6,25 BREKALO (2)

6,17 CASTROVILLI (3)

6,16 CABRAL (16)

6,13 SOTTIL (8)

6,10 GONZALEZ (15)

6,03 MANDRAGORA (21)

6,03 KOUAME (20)

6,02 AMRABAT (23)

6,00 RANIERI (4)

5,98 BONAVENTURA (21)

5,96 TERRACCIANO (17)

5,94 MARTINEZ QUARTA (8)

5,94 SAPONARA (10)

5,90 MILENKOVIC (20)

5,86 DUNCAN (11)

5,86 TERZIC (7)

5,84 BARAK (19)

5,84 IKONE (22)

5,82 BIRAGHI (25)

5,78 DODO (4)

5,78 IGOR (18)

5,73 JOVIC (18)

5,50 VENUTI (9)