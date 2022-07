TMW, Grillitsch verso la permanenza in Bundesliga

Florian Grillitsch sembrava ormai ad un passo dalla Fiorentina, salvo poi vedere la trattativa rallentare per poi bloccarsi definitivamente, anche a causa delle richieste del padre. L'arrivo di Mandragora inoltre chiude definitivamente le porte al centrocampista ex Hoffenheim. Dopo è stata la volta della Roma, che si è interessata al giocatore come occasione a parametro zero, ma con l'arrivo di Matic l'austriaco non è più l'obiettivo principale dei giallorossi.

Come riporta Tuttomercatoweb.com il futuro del ventiseienne resta dunque ancora da scrivere, con le percentuali di una sua permanenza in Bundesliga in rialzo.