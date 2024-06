TMW, Fiorentina: rinnovo in arrivo fino al 2027 per Krastev

FirenzeViola.it

© foto di Giacomo Morini

Secondo quanto raccolto dalla redazione di Tuttomercatoweb.com la Fiorentina sarebbe vicina ad annunciare il rinnovo di Dimo Krastev. La società viola e l'entourage del giovane difensore bulgaro sarebbero vicini all'intesa, con un contratto che legherebbe il classe 2003 al club di Commisso fino al 2027. Krastev nella scorsa stagione ha militato, ovviamente in prestito, nel Catanzaro per poi concludere la stagione alla Feralpisalò. In totale per lui sono state sei le presenze tra Serie B e Coppa Italia.