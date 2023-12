TMW, Difficile che Laurienté parta a gennaio: il punto

FirenzeViola.it

TMW fa il punto sul futuro di Armand Lauriente, obiettivo della Fiorentina in vista di gennaio. Il Sassuolo - si legge - non intende cedere i pezzi pregiati della propria rosa, in particolare l'esterno francese la cui valutazione è alta, di almeno 25 milioni, motivo per cui in generale appare complicato pensare a un investimento così oneroso a gennaio. Oltretutto i neroverdi non navigano in acque tranquille e quindi è a maggior ragione difficile immaginare una cessione di Lauriente (a meno di offerte super). Più facile che a muoversi sia Domenico Berardi, seguito con insistenza dalla Juventus.