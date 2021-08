TMW, Demiral out, la Juve ci prova per Pezzella

Negli scorsi giorni ci sono stati alcuni abboccamento fra la Juventus e la Fiorentina per German Pezzella. La situazione è semplice: in questo momento non ci sono margini per il rinnovo - che potrebbe essere discusso a settembre - e Pezzella è a dodici mesi dalla scadenza, quindi è a prezzo di saldo. La Juventus ad ora ha solamente quattro centrali, considerando il rientro di Rugani dopo l'anno di prestiti fra Francia e Cagliari. Così gli intermediari sono al lavoro per capire se ci sono margini per la trattativa. Pezzella è un profilo esperto, accetterebbe di essere l'eventuale quarto (in lotta con Rugani) e ha uno stipendio abbordabile, ben sotto i due milioni. Sarebbe quindi l'eventuale profilo scelto per sostituire Demiral, anche perché la valutazione è sotto gli 8 milioni. I contatti sono confermati, anche se sul giocatore ci sono altri club. A riportarlo è TMW.