TMW, 100 mln per Vlahovic: ecco l'investimento Juve

Dusan Vlahovic è ormai a un passo dalla Juventus. Quali sono le cifre dell'affare? 75 milioni di euro per il cartellino che aggiungendo i 10 milioni che la Juve dovrà pagare agli agenti del giocatore per l'intermediazione e i 14 al lordo dell'ingaggio da 7 milioni per il calciatore, fanno un totale di ben 99 milioni di euro che i bianconeri dovranno di fatto spendere per il primo intero anno di Vlahovic in maglia juventina: un 2022 carissimo che però in casa Juve sperano possa portare molte soddisfazioni anche grazie a questo investimento. A scriverlo è TMW.