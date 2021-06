TGR RAI, Viola vira su Fonseca. Anche Benitez...

Vincenzo Italiano non è più in pole position per la panchina della Fiorentina. Secondo quanto riportato dal TGR Rai Toscana infatti, la società viola non è mai stata convinta al 100% dalla scelta del tecnico dello Spezia. Probabile adesso che Commisso viri su Fonseca, ma il club gigliato sta parlando anche con Benitez. Rimane più difficile Bielsa.