Telelombardia su Pessina: "Accostato ai viola, ma il Monza vuole trattenerlo"

Secondo quanto raccolto da Telelombardia, il Monza avrebbe intenzione di trattenere ad ogni costo Matteo Pessina anche in Serie B. La dirigenza vorrebbe rendere il Campione d’Europa, nelle ultime ore accostato anche alla Fiorentina, un punto fermo per la rinascita del club brianzolo in vista di una sessione di mercato che potrebbe lasciar partire più di 10 attuali giocatori in rosa, iniziando una vera e propria rivoluzione tecnica.