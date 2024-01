SPORTMEDIASET, Blitz del Milan per Filippo Terracciano

FirenzeViola.it

© foto di www.imagephotoagency.it

Come anticipatovi da FirenzeViola.it, tra le squadre interessate a Filippo Terracciano oltre alla Fiorentina c'è il Milan. Sportmediaset riporta di un blitz dei rossoneri per l'esterno dell'Hellas Verona, la cui richiesta è di 5-6 milioni ma che il Diavolo punterebbe ad abbassare a 3-4. La trattativa è avviata - si legge - e l'affare potrebbe anche andare in porto in pochi giorni.