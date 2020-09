Anche SportiItalia conferma la notizia che il direttore sportivo della Fiorentina Daniele Pradè si trova a Milani. Questa sera in programma, secondo quanto riporta l'emittente c'è un incontro con il procuratore di Kevin Prince Boateng, Edoardo Crnjar, per cercare una sistemazione alternativa al giocatore che resta in uscita.