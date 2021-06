SKY, Viola-Italiano: si cerca soluzione diplomatica

Dopo la separazione con Gattuso, la Fiorentina è alla ricerca di un nuovo allenatore a cui affidare la squadra. Il nome più forte in questo momento è quello di Vincenzo Italiano dello Spezia. Secondo quanto riportato da Sky Sport, per la vicinanza dei presidenti Commisso e Platek, le due società stanno cercando di trovare una soluzione diplomatica, senza forzare il pagamento della clausola. Anche per questo, se l’accordo non verrà trovato brevemente la trattativa si chiuderà per non rovinare i rapporti. Lo Spezia, soprattutto, vuole capire se Italiano continuerebbe con entusiasmo qualora rimanesse, o se l’interesse della Fiorentina gli toglierebbe le motivazioni per andare avanti.