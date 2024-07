SKY, La Fiorentina ci riprova per Gudmundsson

FirenzeViola.it

Come direbbe Venditti, "certi amori fanno dei giri immensi e poi ritornano". E quella della Fiorentina per Albert Gudmundsson sembra proprio una bella infatuazione, non a caso sembra che il club viola sia tornato a bussare alla porta del Genoa per l'islandese. Secondo quanto riportato da SkySport, Pradè e soci vorrebbero fare un nuovo tentativo dopo la lunga trattativa dello scorso gennaio. Al momento non ci sarebbero state offerte ufficiali, ma quel che sembra è che la telenovela Gudmundsson potrebbe vedersi arricchita di un nuovo capitolo.