SKY, Il probabile undici azzurro: viola in panchina

Considerando che ieri diversi giocatori azzurri si sono limitati a una seduta di recupero, il ct Roberto Mancini effettuerà alcuni cambi, a partire dalla porta dove Sirigu è favorito per prendere il posto di Donnarumma. Si va verso l'esordio in azzurro di Toloi come terzino destro (in vantaggio su Di Lorenzo), mentre al centro dovrebbero agire Bastoni e Mancini, con Acerbi che partirà dunque dalla panchina. Completerà il pacchetto difensivo Emerson a sinistra, in vantaggio su Spinazzola e Biraghi per una maglia da titolare (anche l'altro viola, Castrovilli, sarà in panchina). A centrocampo il terzetto dovrebbe essere composto da Pellegrini, Locatelli e Pessina, mentre davanti Mancini schiererà il tridente Chiesa-Immobile-Bernardeschi. Panchina per El Shaarawy, pronto a subentrare a partita in corso. Di seguito la probabile formazione della Nazionale.

ITALIA (4-3-3): Sirigu; Toloi, Bastoni, Mancini, Emerson; Pellegrini, Locatelli, Pessina; Chiesa, Immobile, Bernardeschi. All. Mancini