SKY, Atalanta su Amrabat e Thorsby. Commisso...

L'Atalanta sta spingendo nelle trattative per ottenere le prestazioni di uno tra il viola Sofyan Amrabat e Thorsby della Sampdoria. Per il marocchino i contatti tra le due società sono in corso. Commisso, che fortemente ha voluto il giocatore a Firenze nella sessione di mercato invernale del 2020, per il momento non ha dato alcun via libera. Lo riporta Sky Sport.