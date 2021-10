SISAL, DV9 come Baggio e Chiesa? Le quote

“Dusan Vlahovic ha rifiutato la proposta di prolungamento del contratto che la Fiorentina gli ha proposto”. Con queste parole Rocco Commisso, presidente viola, ha annunciato come il suo gioiello più prezioso non resterà sulle rive dell’Arno oltre il 30 giugno 2023. Le strade che la formazione toscana può percorrere sono adesso due: far valere l’attuale accordo e perdere il giocatore a zero tra un anno e mezzo oppure monetizzare nel prossimo mercato. La scelta non sarà facile ma, secondo gli esperti di Sisal Matchpoint, Vlahovic pare destinato a ripercorrere la strada, direzione Juventus, già intrapresa da leggende della Fiorentina come Roberto Baggio, Federico Bernardeschi e Federico Chiesa. L’attaccante serbo, infatti, ha grandi possibilità di vestire il bianconero entro la prossima stagione essendo in quota a 3,00 il suo passaggio alla corte di Max Allegri. I tifosi della Fiorentina però sperano che il presidente Commisso tenga duro così da godersi Vlahovic per altri 21 mesi: ipotesi non impossibile essendo offerta a 4,00.

Ma non ci sono solo le formazioni italiane interessate al bomber di Belgrado. In Premier e in Liga si guarda con interesse agli sviluppi della vicenda. Tottenham e Manchester City, per motivi diversi, sono alla caccia di una punta giovane e con tanti gol nei piedi: gli Spurs non sanno ancora quale sarà il futuro di Harry Kane mentre i Citizens, a parte Gabriel Jesus, non hanno un attaccante centrale che possa sfruttare il grande lavoro di tutti gli esterni a disposizione di Guardiola. In Spagna, invece, è l’Atletico Madrid del Cholo Simeone la grande favorita nella corsa a Vlahovic. I campioni di Spagna nel ruolo sono coperti, alla grande, da Luis Suárez ma il Pistolero vola verso le 35 primavere e la prossima estate potrebbe cedere il testimone all’arrembante Vlahovic. Tutte e tre le formazioni, Tottenham, Manchester City e Atletico Madrid, sono date a 5,00 per accaparrarsi le prestazioni dell’attuale idolo del Franchi.