GAZZETTA.IT, Jovic può essere l'acquisto di gennaio

Su Gazzetta.it, Alfredo Pedullà, si sofferma sugli attaccanti del campionato italiano in vista di gennaio. Il noto esperto di mercato analizza anche la questione legata a Luka Jovic. "Il serbo, dopo il flop di inizio stagione, nel quale avrebbe dovuto dare di più, ora che si è sbloccato si toglie qualche sassolino. L'ex Real Madrid, che esulta quasi sfidando parte della tifoseria viola, dovrebbe sapere che è stato acquistato per risolvere le questioni offensive. In casa Fiorentina non c'è stato un vero problema di mercato per gennaio, ma è vero che forse i viola stiano pensando di acquistare un altro attaccante che possa supportarlo al meglio, viste le difficoltà di Cabral. Il serbo ora però può essere il vero acquisto di gennaio, a patto che segni con continuità anche in campionato, e che non sfidi nuovamente i suoi tifosi".