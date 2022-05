ECO DI BERGAMO, Europa, l'Atalanta torna a crederci

L'Eco di Bergamo titola così nel taglio basso della prima pagina sull'Atalanta: "Europa più vicina dopo il ko della Fiorentina". I viola cadono incredibilmente 4-1 contro la Sampdoria già salva e rimettono tutto ancora una volta in discussione. La Dea per qualificarsi alla Conference League deve ottenere un risultato migliore di quello della Fiorentina oppure vincere e sperare che la Roma non faccia altrettanto. Più complessa la rincorsa all'Europa League: la squadra di Gasperini deve conquistare 3 punti contro l'Empoli e sperare che Roma e Fiorentina non facciano lo stesso.