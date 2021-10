DAZN, Problemi in Juve-Alessandria: va in onda Forum

Nuovi problemi di trasmissione su DAZN. Quest'oggi era infatti in programma la diretta dell'amichevole Juventus-Alessandria, tuttavia per un disguido è andata in onda per oltre mezzora una puntata di Forum, il programma che era trasmesso allo stesso momento su Canale 5. Il collegamento con la partita è iniziato così con 14 minuti di ritardo. Si tratta, secondo quanto riferisce Calcio e Finanza, di un errore di EI Towers che ha sbagliato la distribuzione del segnale, prendendo un feed sbagliato da mandare in onda su DAZN.