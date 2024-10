CORR FIO, La storia di Martino. Scopre la Leucemia a 16

FirenzeViola.it

© foto di Francesco De Cicco/TuttoLegaPro.com

Il Corriere Fiorentino oggi in edicola racconta la storia di Martino, portiere della Sales Under 17. Il giovane estremo difensore della storica società del centro di Firenze è stato colpito da Leucemia a 16 anni. Martino si trova in isolamento all'ospedale pediatrico Mayer e nessuno, ad eccezione dei genitori, può andarlo a trovare. Tutto il mondo Sales però è vicino al suo portiere cercando di regalargli un abbraccio, seppur virtuale, collettivo. Tra le tante proposte fatte da compagni di squadra e dirigenti, oltre a striscioni e videomessaggi, c'è chi ha avuto l'idea di coinvolgere la Fiorentina, a partire da David De Gea.

In una situazione del genere un gruppo di adolescenti può trovare soluzioni e idee impensabili con la consapevolezza che stare insieme sia la cosa più importante. "L’uno per tutti e tutti per uno, ora, per la Sales, non è più una frase fatta ma una realtà per cui davvero vale la pena ritrovarsi ogni giorno al campo di via Gioberti o al dormitorio di piazza Tasso. Per dire a Martino che 'noi giochiamo anche per te, e ti teniamo la squadra bella in tiro per quando tornerai con noi nello spogliatoio'".