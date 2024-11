CALCIO&FINANZA, Ecco quanto ha investito Commisso

FirenzeViola.it

Quanto ha speso Commisso Fiorentina? Lo rivela il noto sito Calcio e Finanza, dove si legge che gli investimenti di Rocco Commisso per la Fiorentina salgono sempre di più. Nel bilancio al 30 giugno 2024 del club viola infatti emergono nuovi versamenti da parte dell’imprenditore statunitense, che portano i numeri complessivi intorno ai 450 milioni di euro, secondo quanto ha potuto ricostruire Calcio e Finanza analizzando i bilanci societari.

Gli investimenti all’interno di New ACF Fiorentina sono serviti non solo per finanziare l’attività del club ma anche per acquisire la maggioranza della società da Diego Della Valle nell’estate 2019. Complessivamente, da Commisso sono entrati nelle casse della New ACF Fiorentina 303,7 milioni di euro, cifra che comprende anche la rinuncia agli interessi su diversi finanziamenti concessi.

Una parte di questi 303,7 milioni, sono stati poi versati da New ACF Fiorentina direttamente nelle casse della Fiorentina. In particolare, sono stati versati 67,8 milioni nell’esercizio 2019/20, 75,8 milioni nel 2020/21 e 18,2 milioni nel corso della stagione 2021/22. Nel corso del 2022, poi, New ACF Fiorentina è stata incorporata all’interno di ACF Fiorentina, e dal patron sono stati così effettuati 20 milioni di versamenti direttamente nelle casse del club nel 2022/23.

Considerando quindi i ricavi da Mediacom (25 milioni a stagione) e quanto versato da Commisso prima nelle casse di New ACF Fiorentina e poi della Fiorentina stessa, quindi, il patron dei viola finora ha investito circa 448 milioni nel club viola dall’estate 2019 fino al 30 giugno 2024.