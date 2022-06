AS, Su Angileri del River c'è anche la Fiorentina

Come riportato dal quotidiano spagnolo AS la Fiorentina sarebbe sulle tracce di Fabrizio Angileri, terzino sinistro del River Plate. Su di lui però è forte la concorrenza del Getafe e l'inidiziato numero uno è proprio Angileri, che ha il contratto in scadenza il 30 giugno prossimo. Il calciatore gode di una vasta esperienza, si legge, data anche l'eta (28 anni), e in più non occuperebbe neanche uno slot degli extracomunitari dato che ha la cittadinanza italiani. Le principali rivali della Fiorentina sono proprio il Getafe, il Bologna e la Lazio. Angileri avrebbe rifiutato il Flamengo perché vorrebbe fare il salto di qualità in Europa.