AS, Possibile il ritorno in Liga per Callejon in estate

Il prossimo giugno scadrà il contratto di José Callejon con la Fiorentina e difficilmente lo spagnolo vedrà prolungare il suo accordo. Secondo quanto riporta AS, è sul tavolo l'ipotesi di un ritorno in Spagna con il Getafe che già la scorsa estate aveva provato ad ingaggiarlo. Il quotidiano sottolinea come l'esterno di Italiano sia un gran lavoratore, pressi costantemente gli avversari, sia molto bravo nel gioco di squadra, ma l'arrivo di Ikoné chiude ancora di più lo spazio per lui. In estate Callejon punterà sicuramente a continuare in una massima serie e il ritorno in Liga potrebbe diventare un'opportunità: sarà tentato dal Granada, la sua terra, oppure dall'Espanyol, dove è decollato tra i professionisti? Comunque sia, sarà uno dei trasferimenti più importanti dell'estate e chi lo prenderà "si assicura un diamante".