HUBNER, Nella Viola chiunque può far gol. FR7...

L'ex attaccante del Brescia Dario Hubner ha parlato della sfida in programma lunedì sera tra le Rondinelle e la Fiorentina. Ecco le sue parole: "La squadra viola è partita con qualche incognita ma adesso sta prendendo forma. Ha ottimi giocatori. Ribery è un grande campione e quando questi giocatori hanno voglia di mettersi in gioco cambiano le partite. La Fiorentina ha un buon gioco ed è una squadra tosta perché chiunque può far gol e tutti difendono. Non mi aspettavo che Montella potesse rimanere alla guida della Fiorentina visto quello che era successo nella passata stagione. Il Brescia? E’ una squadra quadrata che viene dalla vittoria in Serie B. Ha un calcio propositivo, veloce, con ottimi automatismi. Balotelli a Brescia ha trovato una squadra che gioca un buon calcio. Ha tutto per poter far bene, deve solo averne voglia“.