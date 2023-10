HODGSON, Tonali? Calcio non aiuta, promuove il betting

Fonte: ANSA

(ANSA) - ROMA, 20 OTT - "Tonali? Mi dispiace per lui e mi dispiace per il Newcastle che devono affrontare questa situazione. Sappiamo che il gioco d'azzardo è un problema nella nostra società. Non lo aiutiamo nel nostro sport poiché nel calcio promuoviamo le scommesse". Così Roy Hodgson, tecnico del Crystal Palace ed ex Inter, alla vigilia della sfida di campionato con il Newcastle. "Abbiamo fatto grandi passi avanti con la droga e grandi passi avanti con l'alcol - dice ancora Hodgson -. Forse il gioco d'azzardo e il 'betting' saranno il prossimo argomento da affrontare. Non parlo solo di calcio ma della società in generale". (ANSA).