HELLAS, Vittoria per 5-1 in amichevole ieri

Finisce con il punteggio di 5 a 1 in favore del Verona, l'incontro amichevole disputata ieri a Villafranca contro il Nik Tabor Sezana, compagine del massimo campionato sloveno. Assenti i nazionali, la partita ha dato possibilità di mettere minuti nelle gambe a chi sino ad ora ha giocato meno. Per la squadra scaligera doppietta di Di Carmine e reti di Pessina, Zaccagni e Dawidowicz. Si è rivisto in campo Bocchetti che ha disputato l'intero incontro mentre Pazzini, causa affaticamento muscolare, è stato tenuto precauzionalmente a riposo. Da segnalare l'espulsione di Juric al 32' del primo tempo, in seguito alle proteste per un brutto intervento commesso ai danni di Pessina.