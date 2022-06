HELLAS VERONA, Il direttore sportivo sarà Marroccu

Presto arriverà l'annuncio ufficiale di Francesco Marroccu come nuovo direttore sportivo dell'Hellas Verona. Come riporta TMW l'ufficialità è attesa entro il fine settimana o al massimo nella giornata di lunedì. Nessun intoppo, Marroccu deve ancora firmare il contratto con il nuovo club ma l'intesa è stata trovata da tempo con l'ormai ex ds del Brescia.