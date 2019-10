HELLAS-SASSUOLO, Dopo 45' è 0-0. Sette gialli

Si è concluso sullo 0-0 il primo tempo tra Hellas Verona e Sassuolo, anticipo di Serie A in programma questa sera al Bentegodi. Partita maschia tra le due squadre, che non si sono risparmiate di colpi: anche per questo l'arbitro Pairetto - un po' fiscale - ha dovuto estrarre ben 7 ammonizioni in soli 45 minuti. Un ottimo Silvestri ha salvato in almeno un paio di occasioni sulle folate della squadra ospite.