GUENDOUZI, Alla Lazio per Sarri, non sono un bad boy

Fonte: ANSA

foto ANSA © foto di ANSA

(ANSA) - ROMA, 12 SET - Un carattere forte, a volte focoso, e tanta voglia di dare tutto per la Lazio: Mattéo Guendouzi è fatto così. Il centrocampista francese si è presentato ai tifosi della Lazio, con un'intervista al canale ufficiale del club. "Ho scelto la Lazio perché è un grandissimo club sia a livello italiano sia europeo, con una grande storia. Mi piacerebbe tanto vincere qualcosa con questa maglia". Il classe 1999 ha scelto i capitolini dopo aver sentito "un vero interesse" nei suoi confronti, e anche per la presenza di Maurizio Sarri in panchina. "Condivido la sua stessa filosofia calcistica e le stesse idee di gioco. Con lui potrò migliorare tantissimo - continua Mattéo - Sono stato accolto benissimo dal mister e dalle persone nella Lazio. Ho fatto pochissimi allenamenti, ma è come se avessi fatto diverse stagioni.

Questo sta succedendo grazie alla bellissima accoglienza che mi è stata riservata". Mattéo è arrivato in Italia con l'etichetta di 'bad boy': "Non so perché, soprattutto in Inghilterra,mi hanno soprannominato così. Non mi piace granché: a volte posso avere delle reazioni eccessive, ma solo perché ho voglia di dare il meglio per aiutare la squadra - continua lui - Questo mi porta a vivere la partita in modo intenso, e così quando si vince può esserci gioia, quando si perde o l'arbitro sbaglia ci possono essere delle reazioni. Voglio sempre aiutare i compagni con la mentalità di vincere e vincere". Guendouzi apprezza moltissimo i nuovi compagni, in particolare Ciro Immobile, suo capitano, "per tutti i gol che ha segnato e per tutto ciò che ha fatto. È una leggenda, il più forte attaccante della storia del club. Credo che tutti i tifosi della Lazio, ma anche in Italia e in Europa, abbiano grande rispetto per lui", conclude. (ANSA).