GUDMUNDSSON, Trattativa tra Viola e Genoa: il punto

Fonte: Niccolò Ceccarini

FirenzeViola.it

© foto di www.imagephotoagency.it

La Fiorentina piomba di nuovo su Albert Gudmundsson. Il nome dell'islandese è tornato di modo in queste ultime ore e sembra essere il prescelto numero uno in caso venga ceduto Nico Gonzalez. La società viola è al lavoro per impostare l'operazione con il Genoa, cercando di scendere sotto la soglia dei 30 milioni di euro, cifra che i rossoblù hanno chiesto proprio a gennaio per lasciar partire Gudmundsson.

La sensazione è che la proposta dei viola sarà quella di un prestito oneroso con obbligo di riscatto, per una cifra complessiva di 25 milioni di euro e resta da capire se il Grifone dirà di sì, con la volontà del calciatore che sarà certamente decisiva. Se non dovesse bastare la prima proposta la Fiorentina potrebbe mettere sul piatto anche una percentuale sulla futura rivendita.