GUDMUNDSSON, Sui social: "Anno difficile. Innocente!"

Albert Gudmundsson è stato dichiarato innocente e sui social festeggia la decisione della Corte: "Innocente! Questa è la chiara conclusione della Corte distrettuale di Reykjavik nella sentenza resa oggi. Pur essendo sempre fiduciosi in un esito positivo del caso, la sentenza arriva con un certo sollievo. È stato un anno difficile, onestamente, e non facile da affrontare mentalmente, ma ho imparato che la mia famiglia e i miei amici sono tutto per me e sarò loro per sempre grato. Infine, vorrei esprimere che non appoggerò mai alcuna forma di violenza.

Come padre di due figli, tra cui una figlia piccola, e con tre sorelle più giovani, spero sinceramente che questo caso non causi alcun danno ad altre donne che sono vere vittime di violenza. Ora posso andare avanti con la mia vita e concentrarmi su ciò che so fare meglio. Con amore, Albert".