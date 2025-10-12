Gudmundsson convince con l'Islanda da dieci: ecco il messaggio tattico per Pioli

La pausa per le nazionali restituirà certamente alla Fiorentina un Albert Gudmundsson più vivo e determinato. Questo è quello che si è visto infatti in Islanda-Ucraina terminata 3-5 con doppietta del dieci viola, che è sembrato lontano parente del fantasma che vagava per il campo nel primo tempo di Fiorentina-Roma. Gud ha ora in testa la Francia, per rimediare alla sconfitta dello scorso giorno. Poi da metà settimana sarà al Viola Park per preparare la sfida al Milan, dove Pioli si aspetta sia lui a prendere per la mano la Fiorentina, con la sua qualità e la sua classe.

Ci sarà però da riflettere sulle consegne tattiche da dargli. con l'Islanda Gud è sembrato più libero di ricercare la giusta posizione in campo, da dieci puro, senza avere troppi compiti in fase difensiva, fase che per gamba e struttura fatica enormemente a fare con continuità. Questo è un aspetto che Pioli dovrà accettare e al quale dovrà porre rimedio come fece Gilardino ai tempi del Genoa. Lo scrive La Nazione.