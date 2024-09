GUARDIOLA, Troppe gare? Cambiamento deve venire da giocatori

FirenzeViola.it

Rodri si è lamentato per le troppe partite da giocare tra le tante competizioni nazionali e internazionali che intasano i calendari delle big in particolare, anche Pep Guardiola dice la sua: "Molti stanno parlando dei giocatori - ha detto - Sono abbastanza sicuro che se qualcosa deve cambiare, deve sempre venire dai giocatori! Questo business può essere senza manager, può essere senza direttori sportivi, può essere senza media, può essere senza proprietari, ma senza giocatori? Non si può giocare!".