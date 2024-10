GUARDIOLA, Quando parlo di Baggio mi emoziono

FirenzeViola.it

L'allenatore del Manchester City Pep Guardiola è stato ospite di Fabio Fazio a "Che tempo che fa" su Discovery+. Tra i temi affrontati anche il rapporto dell'allenatore con l'ex viola Roberto Baggio, compagni di squadra a Brescia: "Se piango adesso mi dispiace. Io quando parlo di Baggio mi emoziono, l'ho conosciuto a fine carriera e aveva un ginocchio che sembrava una lavatrice. Non si poteva muovere ed era il più forte, non immagino nel suo momento migliore. Credo che abbia conquistato l'ammirazione di tutti, non solo per il giocatore ma per tutto il resto. In Italia non c'è un posto che non lo ama, è impossibile".