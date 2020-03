GUALTIERI, Non vogliamo lasciare indietro nessuno

Il Ministro dell'Economia e delle Finanze Roberto Gualtieri ha parlato in conferenza stampa al fianco del premier Giuseppe Conte per illustrare le misure economiche messe in campo per aiutare la popolazione in questo momento difficile: “Sono giorni molto difficili e nessuno va lasciato da solo. Con questo provvedimento rendiamo disponibili ai comuni degli aiuti concreti per sostenere le persone che sono in difficoltà nel reperire i beni di prima necessità. Questo è il metodo più rapido per far arrivare le risorse a chi ne ha necessità. Abbiamo anticipato 4,3 miliardi del fondo di solidarietà per i comuni per permettere di dare respiro ai loro bilanci a cui aggiungiamo 400milioni che saranno distribuiti tenendo conto della dimensione demografica e socio-economica dei vari comuni e in questo modo aiutare la popolazione tramite distribuzione diretta di generi alimentari e di prima necessità o buoni spesa. - continua Gualtieri – La distribuzione sarà rapida, certa e immediata perché non vogliamo lasciare indietro nessuno e con l'aiuto di comuni e associazioni di volontariato e terzo settore andiamo incontro a chi è tagliato fuori da altre misure che abbiamo messo in campo in queste settimane. Voglio ringraziare l'Anci per esserci venuta incontro e aver rapidamente trovato una soluzione condivisa a questo problema che coinvolge larghi strati della popolazione"