E' arrivata la delibera del giudice sportivo, che ha fermato per una giornata i centrocampisti viola Erick Pulgar e Gaetano Castrovilli i quali, diffidati, sono stati ammoniti in Cagliari-Fiorentina. Ammenda di 2000 euro, inoltre, per l'attaccante gigliato Riccardo Sottil per avere simulato in area di rigore avversaria.