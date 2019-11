G.SPORT., Stangata per Olsen e Lapadula

Stangata del giudice sportivo sul portiere Olsen, squalificato per 4 giornate, per aver "spinto e colpito con una spallata veemente al petto un calciatore avversario e dopo aver subito un colpo alla bocca, colpito lo stesso con una forte manata tra collo e viso" inoltre il giocatore "mentre usciva dal campo in seguito all'espulsione ha indirizzato al Quarto Ufficiale un'espressione ingiuriosa" e su Lapadula, per 2 per aver "a gioco fermo, dopo aver subito una spinta e una spallata da un avversario, colpito quest'ultimo con la testa all'altezza della bocca". Ai due giocatori è stata comminata anche una multa da 10mila euro ciascuno. L'italo-peruviano salterà, come già detto, la trasferta di Firenze.

Oltre ai due giocatori, protagonisti della "rissa" di Lecce, sono stati squalificati anche Cacciatore, per aver "volontariamente colpito la palla con le mani impedendo la segnatura di una rete"; e Jajalo per semplice doppia ammonizione. Arrivati alla quinta sanzione e dunque squalificati dopo la diffida: Missiroli della SPAL, Toloi dell'Atalanta e Zaniolo della Roma. 2mila euro di multa anche per Elmas e Farias per aver "simulato di essere stati sottoposti ad intervento falloso in area di rigore avversaria".