GS, La decisione su ACF-Udinese: altri sette giorni

È stata resa nota la decisione del giudice sportivo relativamente alle partite di Serie A che erano state rinviate. Per quanto riguarda Fiorentina-Udinese, sono stati concessi altri sette giorni ai friulani per produrre la documentazione. Ecco la nota: “La reclamante Udinese Calcio, nel termine massimo di giorni sette dalla pubblicazione della presente decisione interlocutoria, fornisca, con atti trasmessi a questo Giudice e alle altre parti intervenute in giudizio, ogni elemento utile a chiarire e confermare la situazione descritta nel ricorso e nella parte motiva della presente pronunzia circa i calciatori effettivamente disponibili per la gara de qua, nonché in ordine all’individuazione dei contatti stretti e pertanto dei soffitti posti in quarantena/autosorveglianza. Alla Lega Serie A, intervenuta a giudizio, data la facoltà di controdedurre e di fornire ulteriori elementi nel termine di giorni tre dalla ricezione degli atti da parte della società reclamante”.

Discorso analogo anche per la Salernitana in merito alla sfida non giocata all'Arechi contro il Venezia: "Riservandosi di decidere in rito e nel merito, dispone che la reclamante Udinese Calcio, nel termine massimo di giorni sette dalla pubblicazione della presente decisione interlocutoria, fornisca, con atti trasmessi a questo Giudice e alle altre parti intervenute in giudizio, ogni elemento utile a chiarire e confermare la situazione descritta nel ricorso e nella parte motiva della presente pronuncia circa i calciatori effettivamente disponibili per la gara de qua, nonché in ordine all'individuazione dei contatti stretti e pertanto dei soggetti posti in quarantena/autosorveglianza. Alla Lega Serie A, intervenuta in giudizio, è data facoltà di controdedurre e di fornire ulteriori elementi nel termine di giorni tre dalla ricezione degli atti da parte della società reclamante".

Decisione diversa invece per Atalanta-Torino che, con ogni probabilità, verrà rigiocata: "In scioglimento della riserva di cui al Comunicato n. 128 dell'8 gennaio 2022, ed in disparte i profili di rito circa l'eccepito difetto di legittimazione della Lega Serie A a costituirsi nel presente giudizio, delibera di NON applicare alla Soc. Torino F.C. le sanzioni previste dall'art. 53 NOIF per la mancata disputa della gara in oggetto, rimettendo alla medesima Lega Serie A i provvedimenti organizzativi necessari relativi alla disputa della medesima gara".