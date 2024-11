GROSSO, Kean? Oltre alle qualità lo vedo maturato

FirenzeViola.it

Campione del mondo del 2006 e attuale tecnico del Sassuolo in Serie B, Fabio Grosso, ha ricordato, in un’intervista rilasciata ai taccuini di Cronache di Spogliatoio, il periodo in cui era capo allenatore delle giovanili della Juventus, dove ha avuto modo di allenare anche Moise Kean, attaccante attualmente in forza alla Fiorentina. Queste le sue parole:

“Ai giovani come lui dico sempre che le qualità da sole non bastano per fare certi percorsi. Lo vedo maturato e pronto nel fare quello che sta facendo alla Fiorentina. Lo vedo centrato sulle cose che vuole ottenere.”