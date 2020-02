GROSSETO, L'allenatore schiaffeggia un giocatore

Episodio clamoroso avvenuto in Serie D al Grosseto dove il tecnico Magrini è stato espulso dopo aver schiaffeggiato un suo giocatore, una scena che ai tifosi della Fiorentina potrebbe ricordare quella con protagonisti Delio Rossi e Adem Ljajic nel 2011. Al 74' infatti l'allenatore del ha deciso di sostituire Cretella che però non ha preso bene il cambio ed è tornato in panchina infuriato. Ma Magrini è andato da lui e lo ha schiaffeggiato con una mano, colpendolo di striscio. L'arbitro, che ha visto tutta la scena, si è rivolto poi al tecnico estraendo inevitabilmente il cartellino rosso.