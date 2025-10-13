Grossa tegola per la Juventus: lesione al menisco per Bremer
Altri problemi fisici per Gleison Bremer, difensore della Juventus, che dovrà fermarsi di nuovo dopo essere rientrato di recente dal lunghissimo stop causato dal precedente infortunio al crociato. Lo riporta Tuttomercatoweb.com, che condivide la nota del club bianconero. Stavolta per lui problemi al menisco. Fa sapere la Juventus, attraverso i propri canali, a proposito delle condizioni di Bremer: "Questa mattina, a Lione, Gleison Bremer è stato sottoposto a consulto medico dal dott. Sonnery – Cottet, che ha riscontrato una lesione del menisco mediale del ginocchio sinistro. Nelle prossime ore il giocatore sarà sottoposto a intervento di meniscectomia artroscopica selettiva".
Una tegola non da poco per Igor Tudor, che dovrà fare a meno di uno dei migliori difensori per rendimento delle ultime stagioni in Serie A. Bremer salterà di certo le prossime gare, a cominciare da Como-Juventus di domenica prossima. Ricordiamo che il prossimo 22 novembre è in programma Fiorentina-Juventus, sfida in cui difficilmente l'ex Torino sarà protagonista.
