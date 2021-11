GRIFO, Fairplay: giù in area ma non si fa dare rigore

In Germania sta raccogliendo elogi e consensi il gesto di fair play dell'esterno italiano del Friburgo, Vincenzo Grifo. Al 55', sul doppio svantaggio per la sua squadra, Grifo cade in un contatto con Chandler, difensore dell'Eintracht ma aiuta l'arbitro a prendere la corretta decisione dicendo di non essere stato toccato dall'avversario. Il rigore, come ammette anche lo stesso Grifo, sarebbe servito come il pane visto che il risultato purtroppo per lui non è più cambiato ma resta il bel gesto: "Non ho avuto la sensazione che mi avesse colpito, quindi ho subito voluto spiegare che non c'era il rigore. Voglio essere onesto", ha detto a DAZN, prima di aggiungere con un sorriso "anche se ci avrebbe aiutato. Ma noi vogliamo vincere in modo onesto".