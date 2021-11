GRELLA, DV9 gioca con grande intensità. Se rifiuta...

Vincenzo Grella, ex giocatore italo-australiano dell'Empoli e ora agente, ha parlato della sfida di domani tra gli azzurri e la Fiorentina: "Sulla carta si prospetta una bella partita, entrambe propongono un bel calcio con giovani interessanti e belli da vedere dal vivo. La Fiorentina come rosa e investimenti è avanti e fa un altro campionato ma l'Empoli con Corsi mette insieme da anni una squadra che propone un bel calcio al di là dei risultati. Entrambi fanno calcio moderno".

Caso Vlahovic? "Il suo agente conosce i dettagli di come si svolge la discussione. Non voglio fare commenti superficiali ma per quello che vedo, il ragazzo gioca con grande intensità, non si risparmia. Vedo un ragazzotto che sta diventando un uomo con la voglia di fare bene. Altre dinamiche non le conosco. Mi dispiace che è stato messo in mezzo il ragazzo perché ci sono delle situazioni in cui non puoi accontentare tutti. Ma lo vedo aggressivo e serio, vedo che i suoi compagni lo rispettano. Rifiutato un lauto contratto per altro? Dove non lo so ma senza avere dieci lauree, se uno rifiuta certe cifre o è fuori di testa o può prendere di più in un altro club, ha di meglio insomma. Altrimenti non torna".

Mercato viola? "La Fiorentina ha un budget buono, hanno inserito Burdisso e un buon scouting perciò sanno loro chi torna meglio tra quello che serve e quello che si vuole spendere. La Fiorentina ha un pubblico esigente e bisogna cercare giocatori di buon livello".

Io vicino alla Fiorentina? "Sì, più volte. Mai parlato personalmente, non si usava, il dirigente parlava con l'agente. Anche se mi sembra più giusto come funziona ora perché parlando con un giocatore direttamente ne capisci anche il carattere. Il calcio di oggi? Non mi piacciono i social media e tante persone parlano con poca informazione e questo scatena un modo negativo di vedere il calcio. Ora è tutto fuori controllo perché tutti parlano ma spesso è meglio il contrario"

Zurkowski? Secondo me è uno concreto, ha fisicità per il calcio moderno, sta migliorando le decisioni nel possesso palla e l'ho visto fare un miglioramento importante ma l'Empoli è un ambiente perfetto per questo. D'altronde c'è un ds giovane e un presidente che sa come comportarsi e vede la squadra quando va al campo"

Saponara? "Non sono sorpreso ora ma a vederlo con quelle difficoltà che ha avuto. Era di prospettiva ma si era perso e quando lo vedo giocare ora sono molto contento".

Viti uomo mercato? E' un giovane molto interessante, considerando età e ruolo in serie A quando lo guardo giocare sembra più grande. Perché un centrale di difesa contro gli attaccanti di serie A se sbaglia è grave, ma lui difficilmente sbaglia. Mi dicono che sia serio ed è attento anche a quello che mangia, è un grande professionista insomma.