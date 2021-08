GRAZIANI, Ho fiducia nella Fiorentina di Italiano

L’ex giocatore della Fiorentina Ciccio Graziani ha commentato così la situazione attuale in casa viola: “Ho buone sensazioni sulla Fiorentina. Per me Italiano è un bravo tecnico e ha avuto il tempo giusto per lavorare con la squadra. Tanti giocatori, ad esempio Bonaventura, Pulgar, Vlahovic o Castrovilli, potranno riabilitarsi. Questa rosa ci darà soddisfazioni e penso che poss arrivare tra le prime 10-12 squadre”.