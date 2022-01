GRAVINA, E il velo pietoso sui giudizi di Commisso

Una tempesta che non sembra volersi placare. Alla querelle in atto tra Rocco Commisso e alcuni grandi club italiani - Inter e Juventus su tutti - non si tira certo indietro il presidente della FIGC Gabriele Gravina che in un'intervista concessa al Corriere dello Sport si è espresso così: "Stendo un velo pietoso sui giudizi morali che Commisso dà della classe dirigente".

Parole forti, segno di un rapporto non certo idilliaco tra le due realtà. Tanto che la stessa Procura Federale sta indagando su alcune dichiarazioni del presidente viola, ultime ma non meno importanti quelle rilasciate al Financial Times qualche giorno fa. Ma non era certo la prima volta che Commisso si scagliava contro i club che non vengono trattati come gli altri a suo dire. Era il settembre scorso e il numero 1 della Fiorentina tirava in ballo l'indice di liquidità e delle operazioni non proprio chiarissime di Inter e Juventus, siamo a gennaio ed il presidente della FIGC non le ha mandate certo a dire.