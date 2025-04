Grave infortunio per Kouame: si teme la rottura del legamento crociato

Con tutta probabilità, la stagione di Christian Kouame con la maglia dell'Empoli è finita. Il giocatore di proprietà della Fiorentina ha subito infatti un grave infortunio al ginocchio che lo metterà ko per diversi mesi, concludendo di fatto questa seconda parte di stagione in maglia azzurra e costringendolo a tornare a Firenze in estate al termine del prestito pattuito lo scorso gennaio. In attesa del report ufficiale del club toscano che confermi tutto, si dovebbe trattare della rottura del legamento crociato per l'attaccante ivoriano.

Cos'è successo

Il problema a Kouame è sorto durante il secondo tempo della gara giocata e pareggiata domenica dall'Empoli contro il Cagliari. Su una ricaduta, il classe '97 è stato sbilanciato e ricadendo ha messo male la gamba destando subito grande preoccupazione. Si tratterebbe del secondo infortunio al legamento crociato dopo quello che nel 2019 lo mise ko quando vestiva la maglia del Genoa, prima di essere acquistato dalla Fiorentina con cui ha proseguito il percorso di recupero.