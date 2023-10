GRASSIA, A Napoli la miglior viola del ciclo Italiano

FirenzeViola.it

Filippo Grassia, giornalista di Radio Rai, dal Festival dello Sport a Trento ha parlato anche della Fiorentina. Queste le sue parole riprese da TMW, su Bonaventura: "Mi fa molto piacere che a 34 anni abbia trovato la gioia di segnare il primo gol. È un ragazzo di una professionalità e di una serietà impareggiabile, altrimenti a 34 anni non sarebbe in grado di giocare tutte le partite. È il migliore della Fiorentina e ieri è stato sicuramente il migliore con Berardi ed è un esempio per tutti questi giovani che non si sono affermati e non riescono a realizzarsi fuori dal campo".

La Fiorentina può arrivare in Champions?

"Intanto ha battuto Atalanta e Napoli. Al Maradona ha giocato forse la migliore gara del ciclo Italiano, anche perché ha rischiato poco in difesa per la prima volte e lo ha fatto solo per bischerate. Concedere poco o niente al Napoli, che è una signora squadra... Resta il rammarico dei due punti persi con il Lecce e del pareggio di Frosinone, dove nel primo tempo si sono sbagliati tanti gol. Potrebbe fare meglio con i gol dei centravanti, che in questo momento non ha".