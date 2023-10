GOVERNO, C'è l'addio al Decreto crescita per i calciatori

FirenzeViola.it

© foto di Federico De Luca

Addio Decreto Crescita. Nella Finanziaria per il 2024 - riporta Gazzetta.it - il Governo ha varato una stretta sugli sconti fiscali per i lavoratori che arrivano dall’estero, ma soprattutto ha escluso gli sportivi da queste facilitazioni. Quindi la tagliola parte dal 1° gennaio e ha conseguenze non solo per i tesserati nel mercato invernale, ma anche per gli ingaggi avvenuti dallo scorso 1 luglio in poi (per la Fiorentina, ad esempio, Beltran ma non sarà il solo). I calciatori che hanno ottenuto l’agevolazione fiscale negli anni precedenti hanno tuttavia diritto a conservarla (ad esempio Gonzalez).

L’impatto economico sulle società sarà rilevante e in particolare obbligherà i manager a cambiare le loro strategie. Nei mesi scorsi molte voci avevano visto in questo provvedimento un’autentica "discriminazione" verso i calciatori italiani. Come detto il nuovo corso riguarderà tutti gli sport.